Nyhende

Hola Eigedom as ved Karin Olsen Husevåg har fått nabovarsel vedkomande bruksendring frå lagerlokale til butikklokale i Godsterminalen. I eit brev til Eid kommune stiller ho spørsmål om det er slik at ein berre kan setje i gang og så søkje etterpå. Der har vore aktivitet over lenger tid. Det har vore observert at der har vore både røyrleggarfirma, maskinentreprenør, ventilasjonsmontørar, tømrar, elektrofirma og betongfirma.