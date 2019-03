Nyhende

Klokka 19.41 melder politiet på twitter at det har gått eit steinras på Stigedalsvegen. Ein personbil køyrde inn i steinane og var skada. Ingen personar kom til skade, men bilen var ikkje lenger køyrbar. Vegen var sperra ei tid.

Klokka 21.00 melder politiet at dei og entreprenør er ferdige på staden. Vegen er no open for fri ferdsel, og vegen er vurdert som trygg. Politiet melder også at bilen som blei skadd kun hadde eit punktert dekk.