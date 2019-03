Ber om lik nettleige i heile landet

Nyhende

Her er talen som Reksnes heldt på landsmøtet i Senterpartiet i dag:

Kjære landmøte. I det vakre landet vårt kjem der miljøvenleg vasskraft utover kvar einaste berghammar. Og, vi har ein vêrhard kyst med sterk vind året rundt. Dette vil vi gjerne bygge ut til rein energi.

Merkeleg nok, er det dei fastbuande i våre småsamfunn som må ta kostnaden med ny kraftutbygging som vert storsamfunnet til del.

I store delar av landet betalar innbyggjarane ei nettleige som er fleire tusen kroner høgare enn der den er lågast. Det skuldast dels at vi bur spreidd og har ein krevjande natur. Men mykje av grunnen er også at det vert bygd ut ny stor energiproduksjon.

Berre i Sogn og Fjordane har det blitt investert over ein milliard i ny kraftproduksjon dei siste åra. Situasjonen i dag er at innbyggjarane i Sogn og Fjordane må ta rekninga for at det då må byggjast ut nytt kraftnett, sjølv om krafta vert eksportert ut av fylket.

Energilova seier at kundane i kvart konsesjonsområde (les: nettselskap) skal betale kostnadane ved etablering og drift av nett. Dette er ein openberr systemfeil. Distrikta har gått frå å ha den rimelegaste samla straumrekninga til å vere dei som betalar mest når ein legg saman nettleiga og straumprisen.

Og eg spør, kvifor straffe dei som bur nærast krafta? Det er ingen logikk i at dei som bur nærast kraftproduksjonen, skal vere dei som betalar for at den same krafta vert transportert vekk til andre områder i landet.

Og, det er fullt mogeleg å jamne ut nettleiga på ein enkel og ubyråkratisk måte. Det har blitt spelt inn fleire modellar til regjeringa på dette. Og vi veit at 2-3 øre pr kwt vil vere nok til å få jamna ut nettleiga i heile landet.

Kundane fortener ikkje dei store forskjellane i nettleige, og for næringslivet er dette konkurransevridande.

Forenkelte næringsverksemder kan dette utgjere fleire hundre tusen kroner per år.

Fornybarsatsinga, og verdiskapinga den gir, er viktig for heile landet.

Og skal vi lukkast med å omstille oss til fornybarsamfunnet, så må det byggast ut enno meir fornybar energi i åra framover

Men det vert berre så feil ,når det er dei som får miljøbelastninga med store utbyggingar innpå seg, også skal vere dei som betalar rekninga for å få krafta nett, ei kraft som dei sjølv ikkje brukar.

Her vil Senterpartiet på Stortinget vere pådrivar for å få på plass eit rettferdig opplegg som sikrar lik nettleige i heile landet.