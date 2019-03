Utsette sak om masseuttak i Hjelmelandsdalen

Nyhende

Eid kommunestyre vedtok i dag samrøystes å utsetje saka om detaljreguleringsplan i Hjelmelandsdalen. Bakgrunnen var opplysningar om at det er søkt om uttak av langt større mengder enn det som ligg til grunn for saksutgreiinga.

I detaljreguleringsplanen er det førespegla eit uttak på 2-3000 m3 per år, medan det er søkt om konsesjon for forventa uttak 15.000 m3 masse.

700.000 m3 masse

Søknaden til Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon for Hjelmeland masseuttak gjeld for uttak av mineralske førekomstar på gbnr. 24/3 i Eid kommune. Størrelsen på konsesjonsområdet er 36 dekar. Forventa årleg uttak er oppgitt til å vere 15.000 m³ masse, medan planlagt samla uttak er oppgjeve til å vere 700.000m³ masse. Dette gir ei forventa levetid for uttaket på om lag 45 år.