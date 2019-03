Fay Wildhagen og Girl in red

Nyhende

Fay Wildhagen og Marie Ulven(girl in red) lagar ærleg, autentisk og ektefølt musikk framført av ein særs dyktig musikar som går rett heim hos publikum.

– Sjølvsagt måtte Fay og Marie spele på Malakoff til sommaren, seier ein godt nøgd festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal. Og med dei to seinaste bookingane har Malakoff no offentleggjort 17 av 29 artistar.

Malakoff vert arrangert på Nordfjordeid 18.–20. juli og får særs storfint besøk i 2019 med internasjonale og nasjonale artistar som Weezer, Bastille, Sigrid, Madrugada, Highasakite, Bigbang, Danko Jones + mange fleire.

Fay Wildhagen

Fay Wildhagen er lett å like, men vanskeleg å beskrive. Ho hoppar galant over trendar og sjangrar, og lagar sin eigen lydmagi med saumlause samanblandingar. Referansane er mange, med tidvise fellestrekk til Arcade Fire, Feist og Bon Iver for å nemne nokre. Likevel er musikken til Fay verkeleg hennar eigen, heilt spesielle herlege kuriositet.

Girl in red

Aldri har vel årets urørt-artist fått så mykje merksemd frå både nasjonal og internasjonal musikkbransje. Og det skjønar vi! Prosjektet til 19 år gamle Marie Ulven har i det siste eskalert til veldige høgder. girl in red er så ærleg og autentisk som ein får det, med ein særs dyktig musikar som tek inspirasjon frå eigne opplevde utfordringar med mental helse og seksualitet. Sjå fram til ei særs ektefølt musikalsk oppleving på Malakoff19.

Dei andre artistane som er klare:

Weezer (US), Bastille (UK), Sigrid, Madrugada, Highasakite, BigBang, Danko Jones (CA), Slaves (UK), Myrkur (DK), The Dogs, Djerv, Brenn, Attan, Combos og Kriminell kunst.