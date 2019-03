Fakkeltog for Mork

Nyhende

Aksjonsgruppa for å bevare Mork reagerer kraftig på innstillinga om å leggje ned Mork rehabiliteringssenter frå 2020. Dei meiner at risikoanalysen frå faggruppa viser at dette er uforsvarleg.

- No handlar det ikkje lenger berre om Mork. Heile fylket er råka av forslaga om uforsvarlege kutt, fastslår dei, og viser til Mork og Aure rehabiliteringsenter, fødeavdelinga i Kristiansund og Sjøholt DPS.

- Det totale bildet er ei rasering av helsetilbodet i fylket, meiner aksjonsgruppa.

Dei vil difor mobilisere til fakkeltog ved Mork rehabiliteringssenter søndag 24. mars.

- Vi vil samle røyster frå heile fylket og regionen, og vise at vi ikkje aksepterer desse kutta som vil gå på helsa laus for oss innbyggjarar, fastsår dei.

No vonar dei på ei folkeleg og tydeleg markering, der ein står saman om at styret i helseføretaket må snu.

- Helseministeren må på banen og stoppe dei uforsvarlege kutta i helsetilbodet vårt, seier dei i ei pressemelding.