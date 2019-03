Nyhende

– Vi skal skape framtidsretta næringsliv og utvikle dei eksisterande bedriftene, sa Roger Bergset i Måløy Marine Ressurssenter under presentasjonen på møtet i Stad vekst tysdag. No har dei sikra 30 millionar kroner i eigenkapital og vil no lyse ut fleire stillingar.

– Det er viktig at bedriftene set seg i førarsetet, og definerer kva det skal forskast på i fellesskap. Vi er avhengig av at mange trur på det og blir med på det. Det er eit stor løft, påpeikte Bergset.