Mann på tråden om Eid rådhus

Ein av Fjordabladet sine trufaste lesarar har lese i lokalavisa si at det no er heilt sprengt kapasitet i Eid rådhus. Han tykkjer det er veldig merkeleg, for i tidlegare tider var det både bank, trygdekontor/NAV, apotek, post, tannlegar, telegrafen, brannstasjon, helsestasjon, legekontor og landbrukskontor i bygget. – Då gjekk kommunen så det suste. No er ni av ti av desse tilboda flytta til andre bygg, men likevel held veggane på å sprekke. Skulle det ikkje bli meir rasjonelt no i dataverda?, spør vår mann på tråden.