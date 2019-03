– Håper at menneskelege omsyn vert avgjerande

Nyhende

– Dersom det vert masseuttak, så vert vert det i alle fall ikkje noko friluftsområde lenger, seier Asgeir Bakke. Han håper at menneskelege omsyn vert vektlagt meir enn næringsinteresser for ein person og at sunn fornuft vil sigre til slutt. Bakke legg vekt på at mange i nærområdet vil få redusert livskvalitet med eit masseuttak som nabo, og at det vil kunne ha negativ effekt også for mange andre som bruker områda rundt til friluftsføremål.

Det er særleg støyen beburarane fryktar, men også støv. Det 36 dekar store masseuttaksområdet vil også bli godt synleg i terrenget.

Kommunestyret sa ja

Med 17 mot 12 røyster sa kommunestyret i juni i fjor ja til etablering av privat masseuttak i Hjelmelandsdalen. Teknisk- og samfunnsutval hadde under si behandling i forkant sagt nei med 6 mot 2 røyster.

Naboar har klaga

Vedtaket i kommunestyret vart påklaga av bebuarar på Hjelmeland og av grunneigar Tom-Even Langø.

Rådmannen si tilråding er å oppretthalde kommunestyrevedaket og sende saka vidare til Fylkesmannen i Vestland for klagehandsaming, men fleirtalet i teknisk- og samfunnsutval støtta naboane. Med fem mot fire røyster vart framlegget frå utvalsleiar Alf Reidar Myrstad (Sp) om at klagen frå bebuarane på Hjelmeland og Tom Even Langø vert teken til følgje vedteke som tilråding til kommunestyret. Både Sp og V var delt i si stemmegjeving. Myrstad la vekt på problema knytt til støy og naturinngrep.

I morgon ligg klagesaka på kommunestyret sitt bord.

Dersom kommunestyret stemmer i tråd med teknisk si tilråding om å ta klagen til følgje, så skal ikkje saka vidare til Fylkesmannen.

Tek dei ikkje klagen til følgje, går klagesaka til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Teknisk imøtekom klagen

700.000 m3 masse

Søknaden til Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon for Hjelmeland masseuttak gjeld for uttak av mineralske førekomstar på gbnr. 24/3 i Eid kommune. Tiltakshavar er Torulf Hjelmeland. Størrelsen på konsesjonsområdet er 36 dekar. Forventa årleg uttak er oppgitt til å vere 15.000 m³ masse, medan planlagt samla uttak er oppgjeve til å vere 700.000m³ masse. Dette gir ei forventa levetid for uttaket på om lag 45 år.