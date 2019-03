Slepp konsesjonssøknad

Nyhende

Eid kommune ynskjer å fjerne damanlegget ved vatnet på Fossane.

Kommunen nytta tidlegare Fossevatn som hovudvasskjelde for Nordfjordeid. I 2018 overtok Hornindalsvatnet med nytt vassbehandlingsanlegg som hovudvasskjelde. Fossevatn skal no fungere som reservekjelde for Nordfjordeid vassverk med eit vassinntak i elva. Det vil difor ikkje lenger vere behov for dam Fossevatn. Planen er at området skal førast tilbake til tilnærma naturtilstand. Det etablerte elveløpet skal sikrast ved utløp frå Fossevatn. Om det skal fjernast masser skal desse miljøsanerast og lokal stadeigen masse skal arronderast på ein sikker måte for naturleg etablering av vegetasjon.

NVE har gjort vurderingar og har kome til at tiltaket med å fjerne damanlegget ikkje er konsesjonspliktig. NVE ser at på kort sikt vil inngrepet kunne opplevast som skjemmande for dei som nyttar området. Dei vurderer likevel at det på lang sikt ikkje vil vere snakk om påtakeleg skade for friluftsliv- og landskapsinteresser. Som føresetnad for denne vurderinga ligg Eid kommune si beskriving av korleis dammen skal fjernast, det etablerte elveløpet skal sikrast frå Fossevatn/dam til der det er urørt elv, og området skal arronderast på sikker måte for naturleg etablering av vegetasjon.

NVE understrekar at dette vedtaket ikkje gjev løyve til å gjennomføre tiltaket. Tiltakshavar må sjølv ta syte for nødvendige avklaringar og for å få dei nødvendige løyva. Vidare gjer dei merksam på at tiltakshavar sjølv må avklare tilhøva til dei private interessene som tiltaket eventuelt kan gje følgjer for. NVE vurderer ikkje dei privatrettslege tilhøva.