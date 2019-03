Satsar på stor mote

Det er dette med å ha eit tilbod for alle.

Klesbutikken Vestitur på Nordfjordeid har laga til ein heil vegg berre med stor mote i butikklokalet. Butikken i Eidsgata har altså bestemt seg for å satse også på stor mote framover, ettersom dei har lagt merke til at det har vore ein stor etterspurnad for det ei stund.