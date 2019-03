Byggjer klatrepark

Nyhende

–I starten planlegg vi eit anlegg som rettar seg spesielt inn mot familiar, barn og ungdom. Eit «bulderanlegg» er lagt opp slik at ein klatrar utan tau med tjukkasmadrassar under. «Buldring» er den enklaste og reinaste form for klatring, og passar svært godt for både store og små. Ein kan sjølv velje kor utfordrande det skal vere, og ein treng ikkje vere så høgt over bakken. Inne buldrar ein i sikker høgde, seier Torbjørn Ruud Hagen som legg til at ein klatrar kortare i denne type anlegg enn i klatreveggar der ein brukar tau.