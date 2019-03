Nyhende

Statens vegvesen hadde fredag ein kombinert tungbilkontroll, kontroll av lette køyretøy og bilbelte i buss.

Det vart kontrollert fire bussar for bilbelte bruk. Her vart to passasjerar gebyrlagde. I tillegg vart det skrive ut bilbeltegebyr utanom busskontrollen. Ein førar møtte rydde i frontruta, og rein førar måtte sikre lasta betre før vidare køyring.

Kontrollen vart utført på Lefdal. 16 køyretøy vart kontrollerte. Totalt var det 66 køyretøy innom kontrollstaden.