Har pussa opp ungdomsrommet på nattkaféen

Nyhende

Dei som har gjort arbeidet er Jakob Haavik og Ingve Elvebakke. Begge har jobb ved kyrkjekontoret, der Jakob er ungdomsarbeider og har hovudansvaret for nattkaféen, Ingve er assistent på kyrkjekontoret og engasjert i nattkaféen. Den siste månaden har dei vore fullt opptekne med å pusse opp ungdomsrommet på loftet i kyrkjetunet. Eit sentralt rom for ungdomskaféen, som held ope kvar fredag kveld. Eit rusfritt tilbod til ungdom som går på ungdomsskulen.

Fekk pengar

Nattkaféen fekk for nokre år sidan pengar med Losje Nora, som no mellom anna er blitt brukt til denne oppussinga. I tillegg har kaféen fått pengar frå Nordfjordeid sanitetsforeining. Til saman er desse pengane no blitt brukt til oppussing av ungdomsrommet.

–Dette rommet var prega av slitasje og trengde sårt ei oppussing, seier Marta Elvebakke, som er sekretær ved Eid kyrkjekontor, og primus motor bak oppussinga.

–Ved hjelp av pengane som vi har fått, samt eigen innsats frå tilsette ved kyrkjekontoret har vi no fått realisert denne oppussinga, seier Elvebakke som understrekar at dei to unge mennene ved kyrkjekontoret har lagt ned eit omfattande arbeid for å gje ungdomsrommet eit løft.

–Den som har gjort aller mest arbeid er Jakob Haavik. Det har blitt mykje måling, tapetsering og snikkararbeid for å få alt på plass. Det er blitt lagt nytt golv, ny tapet og panelen er blitt måla, seier Elvebakke som understrekar at ungdomskaféen er eit populært og kjært tilbod for mange unge.

Gratis og lågterskel

– Det er ungdom frå heile kommunen som kjem hit på fredagane når vi har ope. Foreldra er med som vakter, og så er det Jakob og Ingve som er her. Dei unge kan drive med ulike aktivitetar som biljard og brettspel til dømes. No har vi også fått eigen kiosk som er blitt populær, seier Elvebakke som opplyser at det er opp under 60 ungdommar som møter opp på desse kveldane. Tilbodet er gratis og ope for alle som går på ungdomstrinnet.

Oppfyller eit behov

– Vi ser at nattkaféen oppfyller eit behov hjå mange unge. Det er ikkje alle som er med på organiserte aktivitetar innan kultur og idrett, og særleg for dei er eit slikt tilbod viktig. Sjølvsagt er her også unge som er med på andre aktivitetar gjennom veka. Men eg trur at kaféen representerer noko viktig for dei som ikkje er med på så mykje elles. Ikkje minst er det viktig at det er gratis, då mange andre tilbod har ein bra høg pris for å delta, seier Elvebakke som no er godt nøgd med at tilsette ved kyrkjekontoret sjølve har fått pussa opp det sentrale ungdomsrommet ved nattkaféen.