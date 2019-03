Ein mista lappen – ti måtte punge ut

Nyhende

Laurdag hadde politiet promillekontroll på riksveg 15 på Haugen. Her vart 89 bilførarar kontrollerte. Ingen utslag på promillemålaren vart registrert.

I tillegg til promillekontrollen på Haugen var det også kontroll i 50-sona på Lotevegen på Nordfjordeid. Her vart ein bilførar meld, samstundes som politiet tok beslag i førarkort på grunn av for mange prikkar. Seks bilførarar fekk forenkla førelegg for høg fart. Høgste fart i 50-sona vart mål til 73 km/t. To fekk forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon. To fekk gebyr for manglande bruk av bilbelte.