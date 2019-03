God utvikling i Lefdal Mine Datacenter

Nyhende

Gruva er i ferd med å fyllast opp med data frå heile verda og har på kort tid blitt Norges største datalager. Berre ein liten del av gruva er teken i bruk, så med tida ser ein gode muligheiter for å bli mellom dei største i verda. LMD er og eineståande ettersom den er det einaste datasenteret i landet i ei nedlagt gruve.

Gode lokkemiddel. LMD har gode kort på handa når det gjeld å lokke til dei største dataselskapa i verda. I Lefdal er det ei nedlagt gruve med bortimot grenselaus kapasitet, tilgang på kaldt sjøvatn frå den 500 meter djupe Nordfjorden og rein og fornybar norsk straum. Ikkje minst er det topp grad av sikkerheit inne i fjellet.

Dagleg leiar Jørn Skaane forklarer at LMD er eit sikkert parkeringshus for konteinarar som er fylte med dataserverar frå heile verda. Når konteinarane er plasserte opp i «racks», tre i høgda, vert vatn kopla på, straum og nettverk slik at kundane kan kommunisere med serverane inne i fjellet uansett kvar dei er i verda dei er. Med lysets hastigheit kan kundane oppnå kontakt med datasenteret. Her er det snakk om fiber med racerfart.

60 meter under havflata. I gruva er det fem nivå og datalagringa skjer no i «hovudgata» i nivå tre. Frå hovudgata går det sidegater på 100 meters lengde, 17 meter høgde og tretten meters breidde som skal huse desse konteinarane fulle av data. I eit tjuetals konteinarar er det plass nok til å drifte omtrent dei ti største selskapa i Noreg. Dessutan vert det bygd eigne litt større datahallar som skal huse racks med hundrevis av serverar i kvart rom.

Skaane seier at det totale potensialet for datasenteret er 120 000 kvadratmeter og 200 megawatt. Det er ikkje i Norge behovet for datalagring er størst. Det store volumet ligg internasjonalt – Tyskland, England og USA.

− Vi legg vekt på å tilby kundane eit fleksibelt opplegg og vi har enorm kapasitet, slår Skaane fast.

Kostnadseffektivt og miljøvenleg. Alt ligg til rette for at LMD kan drive både kostnadseffektivt og miljøvenleg. LMD marknadsfører seg som Europas og kanskje verdas grønaste gruve. Gruva ligg kloss i riksvegen, SFE syter for nødvendig tilgang på lokal kraft og like nedfor gruva ligg fjorden. To plastrøyr med ein diameter på 90 centimeter fører vatn inn i gruva, og to tilsvarande rør fører vatn brukt til avkjøling tilbake i fjorden. Røra går 5–600 meter ut i fjorden.

− Vi vurderer ulike måtar å utnytte returvatnet på, opplyser Skaane.

Kraftkrevjande næring. Datalagring vert ei stadig større næring i verda og ikkje minst i Noreg. Tunge rekneoperasjonar krev store mengder straum og difor vert selskap som driv med det gode kundar for både datasenter og kraftleverandørar.

Skaane seier at LMD ikkje er så opptekne av om kundane driv med tenester retta mot bankar, helsetenester, bitcoin eller annan verksemd knytt til den digitale utviklinga.

Datalagring krev store mengder straum til å drifte og avkjøle serverane. Difor har SFE, som og er aksjonær, søkt NVE om konsesjon på ei ny kraftlinje frå Bryggja til Lefdal. LMD brukar i dag mellom fem og ti megawatt, og vil i framtida ha behov for eit betydeleg større volum.

− Som datasenter tek ikkje vi ansvar for kva kundane brukar serverane sine til. Vårt ansvar er at det finst straum, kjøling og plass etter kundane sine behov og ønske, poengterer han.

Starta med ein spøk. − Det var far, Steinar Kvalheim, som kom på ideen om å bruke gruva til datalagring, fortel Sindre K valheim.

Faren var driftssjef i olivingruva fram til driftsstansen i 2009. Det nok fyrst var ein spøk frå hans side, men investorane tykte det var ein kjempeidé rett og slett på grunn av dei gode naturgjevne føresetningane som fanst i Lefdal: den kalde fjorden utanfor, tilgang på store mengder fornybar energi, enormt med plass i gruva og høg sikkerheit.

