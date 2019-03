– Det går mot ei dobling i 2020

Nyhende

– Det går mot ei dobling, seier Eli Førde Aarskog. Det vil bli anløp frå fleire nye reiarlag og mange spennande skip på Nordfjordeid neste år.

– Det blir spennande å sjå om vi også kan få meir trafikk frå anløpa i Olden. Det er god interesse for Sagastad og Norsk Fjordhestsenter. Men også for heimebesøk på Skårhaug, huldretur til Ossetra og laksefiske, fortel Aarskog. Ho peikar på at alt utviklingsarbeidet med Cruise Day vil få effekt også dagar utan cruiseanløp, og at trafikken kjem til å utfordre handel og service på Nordfjordeid. Det vil også føre til meir fokus på aktivitetsutvikling.

Inviterer til Sagastad

Aarskog tykkjer det er gledeleg at Sagastad vil stille med vertar i Bjørkedalen for ekskursjonar frå Sagastad over Brekka til Bjørkedalen med servering og historia om båtbyggjartradisjonen der. Home Visit Skårhaug ser også ut til å bli populært og Norsk Fjordhestsenter blir også utfordra på logistikk med folk og hestar.