Nyhende

Det er bestemt at helsetenestene skal ut for å frigjere kontorplass. Kanskje må også helsestasjonen for barn og unge ut av rådhuset. Prosjektleiar for Stad 2020, Aslaug Krogsæter, orienterte for fellesnemnda at den nye kommunen truleg også må bruke andre kommunale hus i Eid sentrum for å få plass til alle oppgåvene i Stad kommune.