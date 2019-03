–Bør ta miljøomsyn

Nyhende

Størstedelen av kraftlinjetraséen over Bakkeegga, Alternativ 1, vil på Eid-sida gå over eigedommen til Sigmund Larsen og Elin Stølen. Dei er sterke motstandarar av at dette alternativet vert valt. Det vil føre til redusert trivsel, driftsvanskar, verdiforringing og vil kunne verke negativt for deira satsing på turisme.