– Best å få samla alle linjene i same trasé

Nyhende

Ein del av bygda støttar SFE Nett sitt primære ønskje om Alternativ 1. Bjørg Roset og 15 andre har skrive under på ein uttale der dei sterkt rår frå å gå for alternativ 2. Dei ønskjer ikkje at verken Alternativ 2.1 eller 2.2 skal iverksetjast.