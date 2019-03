Betty Hessevik, styreleiar i Bryggja Skule AS:

– Det har vore ulikt syn på leiing

– Det har vore ulikt syn på korleis vegen vidare for Bryggja skule AS burde vere. Eit stort fleirtal av foreldra med born i skulen meinte det burde tilsettast ein rektor. Den stillinga er no lyst ut.