Aukar overskotet med 92 millionar frå 2017

Nyhende

Det melder SFE i ei pressemelding, og peikar samstundes på at det i all hovudsak er produksjonsverksemda som i 2018 bidreg til den betydelege resultatauken for SFE-konsernet. Høgare kraftprisar på den nordiske kraftbørsen, kombinert med høg kraftproduksjon, bidreg sterkt til auken på 92 millionar kroner i resultat etter skatt.

– Ein svært våt haust etterfølgde ein tørr sommar, og gjorde sitt til at produksjonsmengda var høg i ein periode med høgare prisar enn det har vore dei seinare åra. I fleire av vassdraga var det viktig å produsere mykje i denne perioden for å unngå flaumsituasjonar, seier Johannes Rauboti, konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi

Lågare resultat for nett

Den andre store verksemda i konsernet, SFE Nett, leverte noko lågare resultat i 2018.

– Enkelte tenkjer kanskje at høg nettleige gir høgare resultat, men slik er det ikkje. Den høge nettleiga reflekterer høge kostnader med å drifte nettet området vårt, med mykje kraftproduksjon og relativt sett mange meter nett per kunde. Derfor har vi aktivt jobba for ei meir rettferdig fordeling av nettleiga nasjonalt, seier Rauboti.

Investerer for vekst

Dei seinare åra har SFE investert mykje i både nytt nett og ny kraftproduksjon, og med 515 millionar kroner i investeringar var 2018 ikkje noko unntak. SFE starta utbygginga av Jølstra Kraft saman med Sunnfjord Energi, og er frå før godt i gang med utbygginga av Østerbø kraftverk i Høyanger. Samstundes er konsernet medeigar i vindkraftprosjekt i Selje, Bremanger og Fjaler.

– Sogn og Fjordane er eit av dei viktigaste områda for produksjon av fornybar energi i Noreg. Vi har stor tru på at lokalt eigarskap og engasjement er viktig i forvaltninga av desse fantastiske naturressursane. Vi er heldige å ha fleire spennande prosjekt for hand, både innan vatn og vind, og ein organisasjon som er svært godt rusta til å utvikle desse til det beste for eigarane og fellesskapet, seier Rauboti.

Revisor har ikkje revidert rekneskapen. Styret skal handsame endeleg rekneskap i styremøte 26. mars.

Bakgrunnsinformasjon: Nøkkeltal og utbyttefordeling