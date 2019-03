Nyhende

Berre fire av køyretøya fekk skriftlege manglar i storkontrollen som vart halde på rv15 i Deknepollen.

Vegvesenet gav to gebyr for ikkje å bruke bilbelte. Det vart også gitt to gebyr for ikkje å ha medbrakt dokumenter, og fire dekkgebyr vart utskrive for å bruke dekk som var under minstekravet til mønsterdybde.