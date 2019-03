Tre menn toppar kommunevallista

Nyhende

Lista som vart vedtatt var identisk med den som nominasjonsnemnda la fram for nominasjonsmøtet. Det har tidlegare vore kjent at Geir Årvik, noverande kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem i Selje, hadde sagt seg villig til å vere Stad Høgre sin ordførarkandidat. Likeleis at Einar O. Midtbø, noverande medlem av kommunestyret i Vågsøy for bygdelista for Bryggja, hadde sagt ja til Høgre.

Ordførarkandidat Geir Årvik er sett opp med stemmetillegg (tidlegare kummulering).

Kommunevalliste for Stad Høgre:

1. Geir Årvik, Stadlandet, 1962

2. Einar O. Midtbø, Bryggja, 1951

3. Jostein Huneide, Nordfjordeid, 1946

4. Wanja Lien, Selje, 1973

5. Solveig Olaug Midtbø, Bryggja, 1958

6. Øyvind Dybveit, Nordfjordeid, 1971

7. Magne Fure, Selje, 1976

8. Rebecca Holmøyvik Starheim, Stårheim, 1997

9. Ove Kjøllesdal, Kjølsdalen, 1960

10. Sverre Leikanger, Stadlandet, 1982

11. Geir Tore Engdal, Bryggja, 1978

12. Anne Liv Ervik, Stadlandet, 1958

13. Rune Sætren, Nordfjordeid, 1982

14. Kjetil Vetrhus, Flatraket, 1971

15. Birte Kristiansen, Nordfjordeid, 1997

16. Bjarne Krakereid, Selje, 1957

17. Frank Hessevik, Bryggja, 1958

18. Per Kjetil Stautland, Nordfjordeid, 1966

19. Caroline Erviksæter, Kjølsdalen, 1964

20. Odd Hestenes, Bryggja, 1951

21. Arild Dag Myklebust, Stadlandet, 1983

22. Gaute Hovden, Nordfjordeid, 1978

23. Eivind Kupen, Bryggja, 1995

24. Helge Solheim, Flatraket, 1952

25. Arild Øyen, Nordfjordeid, 1960

26. Sveinar Alfred Leikanger, Stadlandet, 1982

27. Michal Nygård, Flatraket, 1984

28. Tommy Silden, Selje, 1981

29. Martin Solibakke, Bryggja, 1952