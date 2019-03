Lærte nye teknikkar innan ansiktsmåling

Nyhende

På senteret er dei ein del ungdommar som vekslar på å jobbe under ulike arrangement. Laurdag vart dei kursa der dei lærte seg nye teknikkar innan ansiktsmåling og i tillegg lærte dei å lage ballongdyr. Klovnen Miss Disguise var på besøk hos Nordfjord Amfi for å lære vekk kunsten, og ungdommen som var på kurset var svært ivrige i å lære og utforske dei nye teknikkane. Etter eit par timar var dei også ute i senteret der dei fekk teste ut det dei hadde lært under kurset på mange barn.