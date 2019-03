Vil avskaffe dagens abortnemnder

Nyhende

-Etter mitt syn er det for lett å fjerne dagens nemnder utan å ha noko alternativ, seier Siri Sandvik til Fjordabladet.

I fråsegna som vart vedtatt på årsmøtet til nyskipa Vestland Ap heiter det: «Alle kvinner har rett til sjølvbestemt abort i Norge etter at abortlova vart innført i 1978. Arbeidarpartiet er eit likestillingsparti, og har heile tida vore ein forkjempar for kvinner sin rett til å bestemme over eigen kropp. Vestland Arbeidarparti meiner at kvinner sin rett til sjølvbestemt abort er ein svært viktig rett, som vi ikkje vil rokke ved. Abortlova har no eksistert tilnærma uendra i over 40 år. Den var i si tid eit godt kompromiss, som har hatt støtte i eit stort politisk fleirtal, uavhengig av kven som sit med regjeringsmakt.»

Overordna mål

«Det overordna målet må vere å redusere tal uønskte svangerskap og at aborttala skal vere lågast mogleg. I tillegg at abortar kan utførast tidlegast mogleg. Tal frå Folkehelseinstituttet viser at aborttala dei siste åra har vore historisk låge og framleis er fallande. Nedgangen skuldast ein markant nedgang i talet på uønskte svangerskap blant kvinner under 25 år. Åtte av ti abortar vert utført før 9. veke. Noreg har den lågaste abortrata i Norden. Dagens abortlov slår fast at den gravide er suveren i si avgjerd fram til veke 12. Dersom ein ynskjer abort etter veke 12, må den gravide søke til ei abortnemnd.

Arbeidarpartiet har som mål at flest mogleg abortar skal skje tidlegast mogleg. Eit viktig tiltak då vert tilbod om tidleg diagnostikk for alle. Både med tidleg ultralyd, men også eventuell NIPT-blodprøve ved behov. Dette skal vera eit tilbod til alle uavhengig av økonomi. Det skal vere tilbod om støttesamtaler og rettleiing til alle.»

Vil ikkje innføre Juridisk abort

«Juridisk abort er eit forslag om å la barnet sin biologiske far seie frå seg alle rettar, privileger og ansvar inkludert økonomisk støtte, før barnet vert fødd. Vestland Arbeidarparti meiner dette er ansvarsfråskriving av farsrolla, og at det vil etterlate mor i ein særleg vanskeleg situasjon, der ho vil vere åleine om både omsorg, praktisk og økonomisk ansvar. Vi er sterkt mot ei svekking av barnet og mor sine rettar ved fødsel.»

Vestland Arbeidarparti vil:

Utvide tilbod om tidleg diagnostikk for alle. Dette gjeld mellom anna tilbod om tidleg ultralyd og eventuell NIPT-blodprøve frå 35 år

At det vert informert om og tilbode gratis oppfølging og etterkontroll til kvinner som har 193 fått gjennomført abort

Ikkje innføre juridisk abort

Avskaffe

Vestland Arbeidarparti ynskjer å avskaffe dagens abortnemnder. Nemndene må erstattast med eit system som byggjer på dei gravide si sjølvråde, integritet og verdigheit. Systemet må ta høgde for ny teknologi og støtta kvinnene sitt val ved å sirka lik tilgang til nøytral og objektiv informasjon om diagnostikk og andre forhold. Vestland Arbeidarparti vil: