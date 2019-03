Sementstøypar på Spitsbergen i 1920-åra

Nyhende

Svalbard Museum har liggande eit fotoalbum som Anders Wedvik hadde fått etter å ha vore med i eit særskilt arbeidslag i Ny-Ålesund, noko som denne fortellinga handlar om. Bileta er frå vinteren 1925-26, og fotografen bak desse heitte Ferdinand R. Arild. Han var tømrarmeister og hadde blitt oppmoda av «Norsk Luftseiladsforening» om å stå for oppføring av ein mellombels luftskipshangar og ei fortøyingsmast på Spitsbergen. Desse var for luftskipet «Norge», som Roald Amundsen skulle freiste å fly over Nordpolen med sommaren 1926. Arbeidet skulle altså utførast vinteren 1925-26. Ferdinand Arild hadde overvintra på Svalbard før, og han visste korleis det kunne vere. Så denne 33-åringen tok på seg jobben «i høi grad med mine betænkeligheter», slik han uttrykte det i eit intervju i Oslo Aftenavis i juni 1926, etter at alt var overstått. Han var vel vitande om at det av mange vart sett på som umogleg å drive slikt utandørs arbeid på den årstida. Men han og arbeidslaget hans lukkast, og dette skulle såleis bli det første utandørs anlegget som vart oppført på Spitsbergen på vinterstid.