Krev byggestart av Stad skipstunnel

Nyhende

I ein uttale frå års- og stiftingsmøtet i Vestland Arbeidarparti heiter det: "Regjeringa har pålagt Kystverket endå ei utgreiing for å få ned kostnadane. No må ein få fortgang i arbeidet slik AP legg opp til i sitt alternative budsjett for 2019 der det er avsett midlar til reell oppstart.

Kystverket er no pålagt å vurdere kostnadsreduserande tiltak. Konsekvensen kan bli at bruken av overskotsmasse fell bort og at denne blir seld til utlandet eller dumpa på djupt hav. Dei involverte kommunane (Vågsøy, Selje, Vanylven) har meldt inn område som er klare og regulerte til mottak. Dette vil igjen auke samfunnsnytten til tunnelen, men er ikkje med i berekningane i KS2."