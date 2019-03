Nyhende

– Guri Melby blander saman to heilt ulike diskusjonar. Koplinga mellom desse to sakene er heilt absurd. Det første eg tenkte var at ho har misforstått uttrykket «å ta seg en rev», seier Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) til Nationen.

– Det siste ein stortingsrepresentant bør gjere er å leike landbruksrådgivar. Det blir helt feil å sitje på Stortinget og forslå kva ein bonde på Vestlandet skal dyrke, seier han.

Ein parodi på god distriktspolitikk

Det var søndag Melby overfor TV 2 sa at pelsdyrbøndene kan gå over til cannabisdyrking etter at pelsdyrnæringa er avvikla innan 1. februar 2025.

Venstre fekk gjennomslag for at pelsdyrnæringa skal leggast ned innan 2025. Melby meiner dermed at ei ny cannabis-næring i Norge er ei god anledning for pelsdyrbønder å starte opp eit nytt levebrød.

– Dei bøndene som i dag bruker arbeidstida si og eigedommen sin på pelsdyrnæringa, treng noko nytt å gjere. Vi har sett av pengar til omstillingsmidlar til bøndene, og då kan dei vurdere om det å dyrke cannabis til medisinsk bruk kan vere ein muleg næringsveg, sa Guri Melby til TV 2.

Bjørlo avviser imidlertid at Melbys forslag er ein del av Venstres distriktspolitikk.

– Dette er ikkje ein sentral del av Venstres distriktspolitikk. Dette blir en parodi på god distriktspolitikk, seier han til Nationen.

I staden for import

Måndag kveld er det ein langt meir diplomatisk Melby NRK får i tale. Ho seier ho fekk spørsmål om medisinsk cannabis burde ha vore tillate å dyrke i Noreg, sidan det er eit lovleg produkt.

– Då svarte eg at det er noko vi bør vurdere, i staden for å importere frå Danmark og Nederland slik vi gjer i dag. Når det gjeld pelsdyrbønder så er eg opptatt av at dei sjølv må få bestemme kva dei skal gjere den dagen det blir eit forbod mot pelsdyravl. Eg har ikkje tenkt å leggje meg opp i kva næring dei då omstiller seg til, seier Melby til NRK.

Melby møter fast på Stortinget som vara for Trine Skei Grande og sit i partiet sitt sentralstyre.