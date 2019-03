Open hall for ungdom – ein stor suksess

Nyhende

Eid kommune har vedteke redusert halleige, og i tillegg opna opp for gratis halleige for Open hall på fredagskveldar. Det er lagt opp til at alle lag og organisasjonar kan arrangere dette for ungdommen mellom 13 og 18 år. Første lag ut med å arrangere Open hall var Haugen IL Handball og Eid IL Handball, som også har starta opp eit samarbeid med Eid frivilligsentral i Eid kommune. Fredag kveld var det klart for Open hall i Eid Idrettshus, og arrangørane var spente på kor mange ungdommar som ville kome ettersom det også var skulemusikal i Operahuset Nordfjord.