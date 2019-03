Første IS-dømde kvinne i Norge – Er busett i Nordfjord

Nyhende

Den 31 år gamle fembarnsmora er busett i Nordfjord. Ho er dømd for både deltaking i IS og for å ha gjeve økonomisk støtte til terrororganisasjonen, skriv NRK.

Kvinna har sjølv nekta for straffeskuld. Forsvararen hennar, advokat Wolland, seier det ikkje er klart om saka blir anka.

Den somaliske kvinna blei pågrepen i Austerrike i november 2017. Ho hadde med seg 50.000 kroner og eit falskt pass. I følgje påtalemakta var ho då på veg til Syria for å møte ein framandkrigar som ho skulle ha hatt eit forhold til.

Kvinna kom til Norge i 2013 og søkte då asyl her. Hennar fem barn er i Somalia og Etiopia og kvinnna skal ha spart 3000 kroner i månaden for å hente barna til Norge.