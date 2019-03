Desentraliserte fagmiljø og tenester i Statens Vegvesen

Nyhende

Det skriv Vestland Arbeidarparti i ei fråsegn frå årsmøtet, som vart avvikla i Bergen sist helg, og viser til at Statens vegvesen i er dag inndelt i fem regionar. Regionvegkontora er ikkje lagt til dei største byane, men til Leikanger for Region vest, Lillehammer for Region øst, Bodø for Region nord, Molde for Region midt og Arendal for Region sør. Grunngjevinga for å legge regionvegkontora til mindre byar og tettstadar var at ein skulle få ei god fordeling av dei statlege arbeidsplassane.

Sams vegadministrasjon vert no lagt ned, ein del av dei tilsette vert flytt til fylkeskommunane og Statens vegvesen skal omorganiserast. Vegdirektøren la 15. januar fram si tilråding til departementet der han tilrår ei endring frå dagens regionmodell til ein divisjonsmodell.

Det er bygd opp betydelege kompetansemiljø på regionvegkontora og på underliggande kontorlokasjonar. Vestland Arbeidarparti vil i tråd med intensjonsavtalen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane halda på satsinga på Leikanger med sterke fagmiljø innan samferdsle på minst same nivå som i dag.

I tillegg til regionvegkontora har Statens vegvesen fleire desentraliserte kompetansearbeidsplassar i Vestland. Tilsette som jobbar med investeringsprosjekt og drift- og vedlikehaldsoppgåver sit i dag desentralisert for å kunne ivareta sine arbeidsoppgåver der vegane og prosjekta er. Desse tilsette har ofte kontorstad samlokalisert med trafikkstasjonar. I tillegg er det også viktige kompetansearbeidsplassar på kontorstad Bergen.

Regjeringa vurderer no å legge ned 26 av 72 trafikkstasjonar, i tillegg vil dei endre funksjonane til dei trafikkstasjonane som er att. Trafikkstasjonen på Norheimsund er føreslått nedlagt, trafikkstasjonane på Odda, Stord, Voss og Sogndal vert endra til servicekontor. Trafikkstasjonen på Nordfjordeid vert føreslått å vera ein oppmøtestad. Oppmøtestadar skal kun ha tilreisande bemanning, servicekontora skal ha eit mindre omfattande tilbod enn dagens trafikkstasjonar og kundesenter. I tillegg til reduksjon av statlege arbeidsplassar i distrikta, vil innbyggjarane få eit redusert tenestetilbod.

Vestland Arbeidarparti vil at innbyggjarane skal ha tilgang til tenester der dei bur. Ved framtidig organisering av Statens vegvesen må det vektleggast at innbyggjarane skal ha likeverdige tenester og at viktige statlege arbeidsplassar framleis skal finnast desentralisert i fylket.