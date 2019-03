Samla for å bli MOTivatorar

Nyhende

MOT er eit livsmeistringsprogram i skulen, og er for elevar frå 7.- 10. klasse. I mange kommunar i Norge er det også for elevar som går vidaregåande skule. Ein ungdom med MOT rekrutterast etter søknad, som oftast i 9. klasse og VG2 på vidaregåande skule, og dei vert skolert over to dagar. Tysdag og onsdag var 17 elevar frå 9. klasse frå Selje og Vågsøy kommune samla på Fjordly for å bli skolert og bli ung MOTivator. Ein av dei som var på leiren er Amalie Fure (14) som går i 9. klasse på Selje skule.

– Eg gler meg veldig til å vere MOTivator. Vi fekk mykje fin erfaring og lærte ulike triks og oppgåver som vi kan ta med oss vidare når vi skal til 7. klasse gjennom denne leiren, fortel Amalie.

Ulike oppgåver

Ungdom med MOT skal vere kulturbyggjarar og dei har difor fleire oppgåver som mellom andre det å besøke 7. klasse tre gongar før sommaren. Desse besøka skal vere med på å gjere overgangen til ungdomsskulen lettare. For å vere klar til dette, starta elevane leiren tysdag der dei vart kjend med kvarandre, snakka om kva MOT er og løyste ulike oppgåver saman. Dei fekk også besøk av 10. klassingane som var på leiren i fjor. Onsdag og siste dag var det klart for framføring i grupper.

– Vi fekk eit manus vi kan bruke når vi skal til 7. klasse som inneheld det å formidle, leikar og spørsmål vi kan stille. Vi skal prøve å gjere elevane trygge når dei skal starte på ungdomsskulen så vi snakka ein del om forventing og korleis ein skal formidle kunnskapen, fortel Amalie.

Vil hjelpe andre

Det er fleire grunnar til at Amalie ønskjer å vere ein ung MOTivator. Ein av grunnane er at ho ønskjer å lette på overgangen frå barneskulen til ungdomsskulen. Ho har sjølv erfaring frå det å starte på ungdomsskulen, og hugsar godt kor inspirerande det var då ho fekk besøk av MOTivatorar då ho gjekk i 7. klasse. I tillegg har Amalie alltid vore opptatt av å ha eit godt skulemiljø og hjelpe dei som er yngre. Ho er også glad i å stille opp for andre og ikkje minst glede andre.

– Skulegangen kan vere vanskeleg for mange, spesielt overgangen mellom 7 og 8. klasse. Det å gjere slik at dei som ikkje gler seg til å gå på skulen, faktisk begynner å gle seg er viktig for meg, seier ho.