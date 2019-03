Nokre namn på Lote, i Åsane og i Hennebygda

Nyhende

Heldrane

Dette stadnamnet finn vi på garden Årskog på Lote. Namnet er eineståande, ved at det ikkje finst andre stader i fylket vårt.

I same området ligg Nedste Heldrevadet og Øvste Heldrevadet. Heldrane må difor vere eit større område. Tydinga er også noko dunkel. Anders A Lothe skriv at namnet kjem av verbet «å heldre» = lage heller eller hiller, henge utover (om berg). Heldrane tyder då bergvegg som heng utover, lagar heller eller hiller («Soga om Lote», 1959 s.129). Kvar Lothe har funne belegg for denne tolkinga, veit eg ikkje.

Verbet «heldre» er ikkje å finne i ordbøkene, tydinga er kanskje tvilsam. Namnet vert uttala /heldrane/, men det kan vere ei forskyvning i uttalen frå Hildrane. Uttalen mellom trang -e- og open -i- er liten. Verbet «å hildre» = heve seg, rage høgt opp, «om Ting som vise sig større og høiere, end de ere, f.Ex. Bjerge eller Øer naar man seer dem i taaget Luft» (Aasen). Dei som har vore på tur i ørkenen eller med båt over Vestfjorden sommarstid, har kanskje sett ei hildring. Vi finn fleire slike stadnamn: Hildrefjellet (Høyanger), Hildregytten (Selje), Drophildringsbakkane (Flora) og Hildrehammaren (Naustdal). Om Hildregrogjelet i Høyanger står ei mogleg forklaring: «Namnet kjem truleg av at når sola skein og det vart heitt, var det hildring over der – lufta dirra i varmen». Det er altså noko som hevar seg opp, f.eks. hamrar som ragar opp. Kanskje kan Heldrane på Årskog tolkast slik.

Skjoldbreida

Dette namnet finn vi i Hennebygda. Det var namn på ein tidlegare åker, der det seinare vart ein eplehage. Åkrenamnet vart i 1732 skrive «Skjølbreid». Det er nok eit samanlikningsnamn, som tyder «brei som eit skjold». Gardsnamnet Skilbrei i Gaular tyder det same, og det har følgjande kommentar: «Navnet maa betegne noget rundaktigt og jevnt, ligt et Skjolds Overflade» (Norske Gaardsnavne XII s.302).

Det er nærliggande å tru at Skilbrei opphavleg har vore namn på det runde vatnet like ved garden – det som no heiter Skilbreivatnet. Skilbreivatnet finn vi og i Hyen.

Åkrenamnet i Hennebygda finst over heile fylket: Skjelbreia = flate (Vik, Balestrand), Skjelbreii = åker (Vik), Skilbrei = dyrka mark (Luster), Skjoldaåkeren (Fjaler) og Rimskjold = åker (Lærdal). Elles finst stadnamnet Skjolden på 10 stader. Det er nesten alltid namn på ein åker eller ei flate, men nokre gongar namn på eit vatn eller fjellknaus. Eit område ved Stryneelva heiter Skjolden, der det stikk opp runde, isskura berg. Skjoldabakken like ved. Bygdesenteret Skjolden i Luster har namn etter garden Skjolden.

Myralogga, Logg

er namn på ei slåttemark i Indre Åsane. Det same namnet finn vi på ei eng i Kjølsdalen. Ordet «logg» blir i moderne norsk helst om andre ting – loggbok, fartsmålar på skip eller datauttrykk. Men dei som har greie på tønner, veit at «loggja» er der botnen er innfelt i eit lagga kjerald.

Eigentleg betyr det den nederste kanten, og slik vert det også brukt i stadnamn: «nederste del av et skråttliggende plan, særlig av en aker» (Torp). Det er den nederste kanten eller ein overgang frå flatt til bratt, ein overgang. Ei «bakkelogg» er brukt som fellesord i Oldedalen, der terrenget ser slik ut. Reidar Djupedal, tidlegare professor i nordiske språk i Trondheim, siterer frå Selje: «skodda låg nedi myrloggjene».

I Hennebygda heiter ein av støylane Logg. Dette må vere eit svært gammalt namn, sidan det er i ubunden form. Like i nærleiken ligg Loggberget og Loggvegen. Ordet «logg» er ikkje mykje brukt i stadnamn, men finst fleire stader i fylket: Myraloggi (Vik og Balestrand), Uraloggi (Luster), Loggdalane (Askvoll), Bakkåkerloggi (Lærdal) og Sokkemyrloggja (Jølster).

Tobbesto

Tobbesto ligg på garden Øvre Henden. Det er namn på ei flate tett innai Skoragrova. Det var ein plass der hestane stod når dei var på beite.

I Askvoll kallar dei ein slik plass Tobbeseten. Ei «tobbe» er/var eit vanleg brukt kallenamn på ei merr/hoppe, men også for andre hestar (tobba,tobba!).

Det finst mange stadnamn i fylket vårt der «tobbe» er brukt. «Merr» vert i stadnamna oftast brukt i forma «Mara-»: Maragjølet finn vi på Skaugset og Maraura i Leivdal. (Norrønt språk: merr f > akk/dativ: mara, fleirtal marar).

Ei «sto» er avleia av verbet «stå», altså der noko(n) står. Det trong ikkje vere krøtter, det kunne vere båtar, vatn eller tre. Her i Innfjorden kalla vi det då ei «stod» - men -d: Jensstoda, Våtestoda, Lindestoda og Orestoda. Stader der krøttera stod, helst kyr eller hestar, heiter ofte Skinsto, Skjensto eller Skjenstøde. Frå Aasen si Ordbok les vi: «Der Køerne søge Skjul i Sommerheden eller hvor de finde Leilighed til at værge sig for Bremserne, saasom i en stor Skygge eller paa en Grunding i Vandet» (s.670). På Lotsberg finst Skinstoflata, på Lote Øvste og Nedste Skinsto, i Åsane Skinstofura (ei gaddefure – krøttera brukte å stanse her) og på Ladehaug Skinstodalen og Skinstorabben. I Gloppen finn vi det uvanlege namnet Kvigesto.