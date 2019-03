Pressa anbod – mindre tryggleik

Nyhende

Ein ny rapport laga på oppdrag frå Norsk sjøoffiserforbund og Sjømannsforbundet viser at mannskapet om bord i ferjene fryktar for dårleg bemanning dersom det skulle oppstå ei ulukke. Rapporten er laga av Safetec, og viser at det særleg er kritisk for utsette grupper om ei ulukke skulle oppstå. Heile 57 prosent av mannskapet seier at dei ikkje ville kunne hjelpe rørslehemma med assistanse, eller hjelpe passasjerane med å få på redningsvest.