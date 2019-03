–Dette er ei skummel kryssing

Nyhende

Berit Sagen og Idar Sagen, frå Sandane, har sendt eit ope brev til Eid kommune. Dei foreslår å sette opp skilt om skuleveg og senke farten til 40 eller 30 ved kryssinga ved E39 og Norfjordeid skule. Bakgrunnen for dette er at gangvegen mellom Bankgata og E39 og vidare til skuleområdet er mykje brukt både for skulebarn og vaksne som skal til og frå sentrum og bustadområde. Gangtrafikken kryssar i dag E39, og Sagen meiner at det ikkje er trygge nok rammer for barn. Ifølgje brevet dei har sendt inn har dei opplevd fleire gongar at bilar ikkje stansar for fotgjengarar som skal over gangfeltet.