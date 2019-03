Turistane står i kø - må ha fleire do på Vestkapp

Nyhende

– Vi må få på plass midlertidig toalettfasilitetar på Vestkapp til sommaren 2019, fastslår ordførar Stein Robert Osdal. Han viser til at det sist sommar var storvandring og lang kø gjennom restauranten på Vestkapphuset over turistar som trengde å gå på do. Når det gjeld vegstandaren vil dette kome som sak seinare der ein ser på alle dei kommunale vegane i Selje.

– Toalettforholda på Vestkapp må gjerast noko med. Kjem der ein buss på Vestkapp er det gjerne stilleståande kø til toalettet. Vestkapp skal vere fyrtårn, og vi må begynne ein plass, sa Geir Årvik (H).