Stad Sp med 51 namn på lista

Nyhende

- Vi er glade for å ha ei brei geografisk spreiing på lista vår, noko som syner at vi tek lokaldemokratiet på alvor og er opptatt av å sjå og høyre heile kommunen, seier nyvald leiar Ståle Sandal. Han meiner det også er svært gledeleg med aktive og engasjerte ungdomar høgt på lista.

- Med Stein Inge Torheim frå Nordfjordeid, Rakel Viktoria Sørhaug frå Bryggja og Malene Friberg frå Drage på høvesvis 5., 6. og 7. plass vil ungdom frå heile kommunen kunne vere representert i kommunestyret. No er det opp til veljarane å stemme dei inn, seier ein godt nøgd Sandal.

Mange vil stå på liste

- Det har vore ein kjekk jobb å sitte i nominasjonsnemnda, og det er så mange som har lyst til å vere med å stå på lista, at vi berre måtte sette strek, uttalte nominasjonsnemnda då dei la fram sitt listeframlegg med 51 namn frå den nye landstrakte Stad kommune.

Sandal opplyser at det var stort engasjement i debatten. Til stor applaus valde eit samla nominasjonsmøte Paul Jacob Helgesen som ordførarkandidat for Stad Senterparti.

Skipingsmøte

Skipingsmøte for nye Stad Sp vart halde på Bryggja grendahus 13. februar. Her vart Sandal einstemmig klappa inn som leiar for det nye lokallaget. Han er tidlegare leiar av Eid Senterparti. Med seg i styret i Stad Sp er Dagny Nave, Paul Jacob Helgesen, Kjell Magnar Flølo og Sidsel Otnes. Varamedlemmer er Hege Aardal og Magne Årvik.

Her er heile lista:

1. Paul Jacob Helgesen, Nordfjordeid, 1978 (kumulert)

2. Gunn Karin Sande, Leikanger, 1960 (kumulert)

3. Betty Hessevik, Bryggja, 1960 (kumulert)

4. Ståle Sandal, Nordfjordeid, 1977

5. Stein Inge Torheim, Nordfjordeid, 1997

6. Rakel Viktoria Sørhaug, Bryggja, 2000

7. Malene Friberg, Drage 1994

8. Astrid Grete Torheim, Stårheim, 1970

9. Sidsel Helene Otnes, Årsheim, 1959

10. Reiel Fagerlid, Bryggja, 1948

11. Kjetil Friberg, Drage, 1964

12. Øystein Ragnar Åsebø, Hjelle 1988

13. Kjell Magnar Flølo, Selje, 1959

14. Ida Elisabeth Lien, Haugen, 1968

15. Liv Wenche Sjøthun, Selje, 1966

16. Anders Kjøllesdal, Kjølsdalen, 1979

17. Thomas Sekkingstad Kvamme, Selje, 1993

18. Øyvind Fagerlid, Bryggja, 1975

19. Hilde Rotihaug, Nordfjordeid, 1980

20. Ylva Petrikke Altin Seljenes, Stårheim, 1986

21. Åge Ervik, Ervik, 1957

22. Nikolai Åshamar, Nordfjordeid, 1993

23. Bjørnar Myklebust, Bryggja, 1990

24. Rønnaug Torheim, Hunvik, 1971

25. Jetmund Nyvang, Bryggja, 1958

26. Olav Berstad, Kjølsdalen, 2001

27. Henrik Otnes, Årsheim, 1988

28. Gunnbjørg Tufte, Haugen, 1991

29. Silje Brobakke, Bryggja, 1983

30. Eldrid Rimmereid, Kjølsdalen, 1974

31. Iselin Endal, Bryggja, 1974

32. Øyvind Henden, Hennebygda, 1991

33. Eva Kristin Eide, Bryggja, 1990

34. Hanne Marie Utvær, Barmen, 1975

35. Magne Husevåg, Bryggja, 1960

36. Øystein Kongsvik, Flatraket, 1979

37. Asle Helge Hundeide, Hundeide, 1974

38. Anne Karin Rand, Nordfjordeid, 1965

39. Kristian Teigen, Kjøde, 1982

40. Hege Aardal, Hjelle, 1992

41. Jan Sverre Hagen, Leikanger, 1953

42. Ann Magritt Hopland Eikås, Kjølsdalen, 1975

43. Jorunn Lisbet Bjørkedal Manseth, Remmedalen, 1971

44. Daniel Otnes Austring, Årsheim, 1998

45. Thomas Sundal, Kjølsdalen, 1999

46. Dag Austring, Moldefjorden, 1949

47. Jan Ove Lotsberg, Lote, 1968

48. Ivar Waag, Bryggja, 1965

49. Anders Skårbø, Leikanger, 1949

50. Per Odd Brobakke, Bryggja, 1958

51. Elisabeth Eikås, Kjølsdalen, 1997