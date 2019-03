Sagastad – flott bygg med særpreg

Nyhende

Etter ein del turbulens i fjor med ekstrakostnader og forseinking, ser ein no enden og har fullt fokus på ferdigstilling av Sagastadbygget. Anleggsleiar frå hovudentreprenør Veidekke AS, Arild Førde og byggeleiar Svein Otto Melheim frå Eid Industrihus KF opplyser at arbeidet med bygget Sagastad er i rute i samsvar med revidert plan for ferdigstilling, og dei reknar med å nå milepælen 1. mai, då alt skal vere klart innvendig.