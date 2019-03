Kabaret med raud tråd

Nyhende

Det er 25 elevar i 10. klasse ved Selje skule som står bak kabareten. Den blir vist i Selje samfunnshus i kveld fredag, og i morgon laurdag. Rundt halvparten av desse elevane har sal og scene som valfag, medan alle har musikk som obligatoriske fag.

Arve Håheim er musikklærar ved skulen, og lærar for elevane som no skal i elden på scena i samfunnshuset.

–Det er elevane som står bak både idé, manus, regien og det tekniske arbeidet, seier Håheim som opplyser at det første arbeidet tok til allereie før jul.

Barnevakt med komplikasjonar

– Den raude tråden i kabareten er nokre unge menneske som skal sitje barnevakt. På ein slik kveld oppstår det mange ulike hendingar, og det er dette kabareten handlar om. Elevane har alle vore med på å lage sine innslag, nokre to og to, nokre i grupper og nokre åleine. Alle desse innslaga er hendingar som ein kan tenkje seg kunne oppstå på ein slik kveld, fortel Håheim som kan røpe at det blir både mange morosame innslag og fine songar undervegs.

–Musikken står dei også for sjølve med eige band, seier musikklæraren som påpeikar at det ikkje er utprega hovudroller i kabareten, men at alle innslag er like viktige.

–Fordelen med ein kabaret er at ein kan ha mange innslag etter kvarandre, og alle kan få vere med på å prege sine innslag. Det er ingen som har større roller enn andre, seier Håheim som opplyser at dette arbeidet er ein del av pensumet også i faget musikk.

Vende seg til publikum

– Faget musikk består av dei tre delane det musiske, komposisjon og lytting. Med musikk betyr det førespurnad til publikum. Det handlar ikkje berre om musikk, men all skapande aktivitet som rettar seg mot eit publikum. Desse krava oppfyller vi ved å gjennomføre ein slik kabaret i 10. klasse kvart år. Når det gjeld komposisjon kan det også vere å setje saman ein kabaret til dømes, seier Håheim som fortel at det alltid er fullt hus i Selje samfunnshus når den årlege kabareten står på timeplanen.

Fleire generasjonar

– Under premieren er det alltid fullt hus i samfunnshuset. Då er det gjerne tre generasjonar som benkar seg for å sjå kva dei unge har funne på dette året.

Har pussa opp samfunnshuset

Samfunnshuset i Selje der kabareten skal visast er frå 1950-talet. Eit hus som var aktivt i bruk fram til rundt 1970-talet som forsamlingshus for bygda. Då Selje hotell blei bygt i 1975 tok det over mange av funksjonane som samfunnshuset hadde hatt. Men no har altså Selje vore utan hotell eit par år, og samfunnshuset er igjen blitt meir brukt. Den siste tida har ein dugnadsgjeng stått på med innvendig oppussing av huset. Mellom anna med å setje på ny panel på veggane. Huset vil difor ha ein del fornying når det er klart for premiere i kveld.