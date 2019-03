Hjartesukk om sykkelvegar i Selje kommune

Nyhende

Selje kommune har no ute eit større planprogram for utbygging av gang- og sykkelveg i Selje. Prosjekta er frå sentrum i Selje mot Hamremyrane, på Flatraket og på Stadlandet rundt Nobben og frå eldresenteret og opp til og med Stavefeltet. – Dette er tiltak som vil bety mykje for tryggleiken for innbyggjarane våre, seier Osdal. No er han provosert over at Selje får null kroner frå fylket til dette tiltaket. Grunngjeving: prosjektet er for stort.