Ber om namn

Nyhende

Onsdag fekk Selje formannskap presentert siste endringane frå namnenemnda.

Ervikvegen er no endra til Ervikbygda, fordi ein i Eid har same vegnamn.

Frå før hadde namnenemnda foreslått Kyrkjevegen til kyrkja og Strandavegen frå kyrkja til Skårbø. No viser det seg at Bryggja allereie har Strandavegen. Nytt forslag ver difor Kyrkjevegen og Skårfjordvegen frå kyrkja til Skårbø.

Namnenemnda hadde frå før foreslått at ein på fylkesveg-Nedre Berge og kryss Nedre Berge til Øvre Berge, skulle kalla alt for berre Berge. No foreslår dei at det skal delast opp i Nedre Berge og Øvre Berge.

Blir ikkje Hamretunet

Fylkesveg til Fiskevegn er no foreslått Pernesvegen, medan det som før vart kalla Oreseter er endra til Oresetervegen.

Namnenemnda foreslår også vegnamn som Fosselida, Røysetvegen og Solvågvegen.

Djupedalsfelta er no foreslått til å heite Øvre Einane, medan fylkesveg til Hamre er foreslått Hamre, og at dei dermed går vekk frå Hamretunet som fleire reagerte på.

Vegen ved Seljetunet er no foreslått Seljetunvegen.

Fleire like Eid-namn

Tidlegare forslag om Øvrelidvegen må derimot endrast, ettersom Eid har same namn. Nytt forslag er no Øvrelida.

Byggjefeltet aust for kyrkja på Leikanger var foreslått å heite Elvebøen. Men også her har Eid same namn. Nytt forslag er dermed Elvebøvegen.

Fylkesveg og til Stave var foreslått Stavetun. No er nytt forslag Stavetunvegen.

No vert forslaga lagt ut på høyring, og namnenemnda ønskjer meir interesse og forslag rundt dei nye vegadressene. Håpet er å vere ferdig med namna før sommaren.

Ros for godt arbeid

– Vi må berømme kjempearbeidet som er lagt ned. Men med bakgrunn i Konge og fedreland og rettskriving, så reagerer eg på namn som Fosselida med d, og Øggaren med to g-ar. Og Øvrelida, som om ein lir øvst eller nedst. Vi har ikkje så mykje liding at vi treng å ha det med i namn. Vi seier gjerne Stadt, men skriv Stad, sa Judith Kvåle (Ap).

– Eg synest det er trist at gamle namn som vi alltid har brukt ikkje kjem med, slik som Hatlevegen og Rabben, sa Anfinn Sjåstad (Frp). Han oppfordra namnenemnda til igjen å sjå på dei gamle namna. Samtidig er han svært glad for at Selje no får vegadresser.