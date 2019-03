Aukar støtte til ressurssenter

Nyhende

Rådmannen si innstilling var 500.000 kroner, men på vegner av KrF, Tvp og Ap la ordførar Stein Robert Osdal fram framlegg om å auke støtta til ein million kroner.

– Dette har eit vidare perspektiv som gjer at vi aukar støtta. Også Bremanger har auka til same summen, sa Osdal.

Gledeleg

– Dette er eit gledeleg endringsforslag. Dette er viktig for næringane i Selje. Det meste av det vi driv med av industri er knytt til det maritime. Eg håper forslaget får full støtte, sa Anfinn Sjåstad (Frp).

– Vi ligg i smørauget på satsing, så det er vitig å få på plass kompetansen og arbeidsplassane, sa Jan Vidar Smenes (Tvp), og viste til at det er viktig med samarbeid i Nordfjord med tanke på at det spennande som skal skje her.

– Vi treng å heve oss over kommunegrensene våre, påpeikte han.