Vurderer to avdelingar

Nyhende

Styreleiar Marianne Ostrøm presiserer overfor Fjordabladet at det ikkje er snakk om å legge ned, men tvert imot snakk om å få barnehagen på Bryggja til å overleve. Ho fortel vidare at det dreier seg om å utnytte ledig kapasitet i barnehagen som har 42 plassar. Når ein om hausten startar opp med berre 10–15 barn, seier det seg sjølv at det skaper problem for ei føreseieleg drift med så mange ledige plassar. Barnetalet varierer elles ein god del gjennom året. Akkurat no er det 28 barn i barnehagen.

Intensjonssøknad

I følgje Ostrøm har styret i barnehagen sendt ein intensjonsplan til Vågsøy kommune for å sondere korleis kommunen stiller seg til å opprette ei avdeling for Fjordly barnehage i Måløyområdet. Dei vil såleis drive barnehagen på to plassar.

Slik situasjonen er med relativt få barn i Bryggjaområdet, og god barnehagedekning innover i Eid kommune, ser styret det som mest realistisk å orientere seg mot Måløy.

Ostrøm presiserer at planane er på eit reint førebuande stadium, og ingenting er bestemt når det gjeld eventuelle lokale for den nye avdelinga.

Best i landet

Saman med Snøkrystallen småbarnehage på Nordfjordeid blei Fjordly barnehage i fjor kåra til to av dei beste barnehagane i landet. På Holmen på Totland har Normisjon drive barnehage i eige bygg sidan 1989. Dei har eit fantastisk uteområde, og er opptekne av friluftsliv året rundt.

Fjordly er så heldige at dei ligg nær eit levande gardsmiljø, og besøk på gardane er ein viktig del av opplegget. Borna er med på potetsetting og opptak. Dei lærer stell av dyr som sau og geit på ein naturleg måte, og kva behov dyra har. Hesjing og høyberging er og aktivitetar som borna tek del i.

Brukar sjøen aktivt

Nærleiken til fjorden gjer det aktuelt med aktivitetar i fjøra og på sjøen. Barnehagen driv garnfiske og av fisken lagar dei fiskekaker. Sild blir til turrsild, boknasild og kubbesild. Om hausten står gjerne krabbefangst på programmet. Gjennom aktiv deltaking vert sjøvettreglar innprenta, og aktiv bruk av sjøen står i fokus.

Integrert i lokalsamfunnet

Med stor vekt på lokalkultur, tradisjonar og uteaktivitetar, vert barnehagen ein aktiv medspelar i lokalsamfunnet. Sysken og besteforeldre kjem jamleg på besøk, og bygdefolk elles viser at dei set stor pris på barnehagen sin.