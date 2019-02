Nyhende

Onsdag var det ei trafikkulykke ved Seljeneset, som ligg mellom Flatraket og Selje, ifølgje politiet på Twitter. Det var ein lastebil og ein personbil involvert i ulykka, og ifølgje politiet var det ei front til front ulykke. Førarane av køyretøya er uskadde, men vegen vart stengt ei periode. Politiet melder på Twitter at vegen no er open for ferdsel igjen.