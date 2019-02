Nyhende

– Dette er veldig stort! I praksis betyr det at Ervik Surfeshop er internasjonalt godkjend surfe-skule. Det er berre ein til i heile Skandinavia som er det – Lofoten Surfcenter. Dette betyr også at vi følgjer alle internasjonale retningslinjer både når det gjeld sikkerheit, utrusting og kursinnhald, fortel Calle Magnusson til Fjordabladet. For tida er han på surfing på Hawai, og gleder seg stort over gladmeldinga om den ferske sertifiseringa.