Lei Giske-bråk

Sandvik er leiar for Kvinnenettverket i Sogn og Fjordane Ap, og ønskjer heller å snakke om politikk.

- No er det jo lokalval til hausten, og eg både håpar og trur at det er det vi lokale politikarar seier og gjer som blir tillagt størst vekt når folk skal legge stemmeseddelen i valurna, sier ho. Ho ser at mange meiner dette er ein svertekampanje og at det handlar om maktkamp. - Slik eg ser det er det Giske sine eigne handlingar som er årsak til alt bråket, sjølv om situasjonen rundt den siste videoen verkar noko søkt. Då bidreg det ikkje til å gjenopprette tillit, som er avgjerande å ha for å kunne ivareta sentrale verv, at ein skuldar på medier og maktkamp. Eg håper saka vert landa av Ap ein gong for alle. Så vi igjen kan fokusere på politikk som betyr noko for folk, seier Sandvik.