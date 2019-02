Ein meldt for brot på køyre og kviletida

Nyhende

Under kontrollen som vart utført måndag på Kjøs vart til saman 24 køyretøy kontrollert. Ut av desse vart ein førar meldt for brot på køyre og kviletids regelverket og ein førar fekk åtvaring for brot på same regelverk. Ein førar hadde så store manglar ved bremsesystemet at det måtte reparerast på staden. Ein førar måtte også rydde i frontruta før vidare køyring. I tillegg måtte to førarar sikre lasta betre før dei kunne køyre vidare. Det vart også utferdiga eit gebyr for manglande dokument og eit gebyr for dekk.