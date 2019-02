Nyhende

Av årsrapporten for 2018 går det fram at Eid kommune har hatt tilfredsstillande og velfungerande kommunal næringsfondsteneste i 2018, medan Selje har hatt ei vakant stilling innanfor nærings – og samfunnsutvikling. Rådmannen i Selje har difor hatt ansvar for oppfølging av næringsfondssakene, og Selje har difor hatt ei kapasitetsutfordring når det gjeld handsaming og oppfølging av næringsfondssøknadene.

Teknisk- og samfunnsutvalet har handsama søknader knytt til Eid kommune.