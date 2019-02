Alexa skal vere med på nytt songprogram

Nyhende

Alexa Valentina skal tysdag delta i det nye tv-programmet og songkonkurransen All Together Now Norge. Programmet er leia av Anne Rimmen og Didrik Solli-Tangen er lagkaptein.

Tysdag er det siste programmet før finalen av All Together Now der artistar frå ulike genre møter 100 dommarar. Før tysdagens program er det til saman 14 deltakarar som har gått vidare til finalen som er 5. mars, og det er to plassar igjen som Alexa, Elin Kristiansen, Lars Hansen, Niklas Arnesen, Janne Johansen Kjellevold og Jørgen Olsson skal konkurrere om.